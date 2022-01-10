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Общество10 января 2022 5:47

В Судогде состоялся XXI Всероссийский турнир юных хоккеистов памяти Александра Рагулина

Обладателем главного кубка стала команда «Торнадо» из Пскова
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото АВО

фото АВО

9 января в Судогде прошёл Всероссийский турнир юных хоккеистов памяти трёхкратного Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Рагулина.

За время существования турнира в нём приняли участие более 150 команд, почти три тысячи юных хоккеистов. В этот раз на льду сразились 8 команд из Владимирской, Кемеровской, Московской, Новосибирской, Псковской и Тверской областей, Удмуртской Республики и Республики Башкортостан. Обладателем главного кубка и первого места стала команда «Торнадо» из Пскова. Однако все без исключения участники получили награды и памятные призы.

Традиционно на турнир в Судогду приезжают не только юные спортсмены, но и знаменитые гости. Так, каждый год на трибунах присутствует президент всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» Алексей Тарасов, внук легендарного советского тренера Анатолия Тарасова. Также среди постоянных болельщиков – вдова великого хоккеиста Ольга Рагулина. Приветствуя участников, она отметила: «Красивый юношеский хоккей – вот то, о чём мечтал Александр Рагулин, когда давал «благословение» на проведение этого турнира. Я смотрю на ребят на судогодском льду и понимаю: его мечта сбылась!»