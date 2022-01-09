Мэрия Владимира выставила на торги еще шесть автобусных маршрутов

Владимирская мэрия выставила на торги еще одну партию маршрутов городского общественного транспорта. На этот раз речь идет о шести автобусных маршрутах.

На сайте госзакупок выставлено 4 контракта. По двое отдаются маршруты, связывающие город с Энергетиком (№15 и 21С), а также автобусы, следующие по центру города (№5 и 36). Кроме того, мэрия выставила на торги маршруты №29С и 33С. Они отдаются по одному. При этом везде начальной ценой указан один рубль. Так что вполне вероятен исход предыдущих городских конкурсов, когда маршруты признавались недействительными и отдавались за рубль МУП "Владимирпассажиртранс".

К этому могут привести требования к перевозчику. Он должен не только выйти на торги с низкопольными или полунизкопольными автобусами, но еще и покрасить их в цвета городского общественного транспорта (белый и красный цвета, а также герб Владимира). Победителя конкурсов определят до 8 февраля 2022 года.