Адвокаты Елены Мазанько подали апелляцию во Владимирский областной суд

Во Владимирский областной суд поступила апелляция от адвокатов экс-вице-губернатора 33 региона Елены Мазанько. Они не согласны с решением Ленинского районного суда по делу их подопечной.

Напомним, что приговором суда от 26 августа 2021 года Елена Мазанько была признана виновной в получении взяток в виде денег в крупном и особо крупном размерах, за общее покровительство и попустительство по службе, незаконные действия в пользу взяткодателя и представляемых им лиц. Экс-чиновника приговорили к 8 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 8 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того с осужденной взысканы в доход государства 3 миллиона рублей, а также сохранен ранее наложенный арест на её имущество.

Уголовное дело будет снова рассмотрено в открытом судебном заседании в составе трех судей 18 января 2022 года.