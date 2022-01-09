Во Владимирской области за 8 января расчистили почти три гектара просек

Эти январские праздники явно запомнятся тем, что в регионе очень активно чистили просеки в районе воздушных линий электропередач 6-10 кВт. Не мудрено, ведь в последние недели две-три постоянно говорится об отключениях электричества в разных населенных пунктах Владимирской области.

Так, в течение восьмого января в регионе расчищено 2,8 гектара просек, в том числе в Александровском районе − 0,1 га, в Вязниковском районе − 0,1 га, в Гороховецком районе − 0,1 га, в Гусь-Хрустальном районе – 0,2 га, в Камешковском районе − 0,3 га, в Киржачском районе − 0,1 га, в Ковровском районе – 0,2 га, в Кольчугинском районе − 0,1 га, в Меленковском районе − 0,1 га, в Муромском районе – 0,1 га, в Петушинском районе − 0,1 га, в Селивановском районе – 0,9 га, в Собинском районе – 0,1 га, в Судогодском районе − 0,1 га, в Суздальском районе − 0,1 га, в Юрьев-Польском районе − 0,1 га.

При этом 8 января ввиду проведения неотложных работ (замены проводов и опор) на 3 часа приостанавливалось электроснабжение в шести населённых пунктах Судогодского района. На 9.00 9 января отключений в регионе нет.