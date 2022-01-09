Прокуратура Владимирской области возбудила 39 дел о плохой зимней уборке дорог

В прокуратуре Владимирской области состоялось совещание по вопросам соблюдения законодательства по содержанию дорог, придомовых территорий и обеспечения безопасности дорожного движения в зимнее время.

По мнению представителей ведомства, ситуация с качеством зимней уборки населенных пунктов по области остается неудовлетворительной. В первую неделю 2022 года прокурорами выявлены нарушения на территории Владимира, Коврова, а также Гусь-Хрустального, Селиванского, Камешковского, Киржачского, Петушинского, Собинского, Меленковского районов (79 нарушений).

Прокуратура возбудила даже 39 дел об административных правонарушениях в этой сфере. По мнению ведомства есть связь между плохой уборкой и тем, что в области в период с 30 декабря 2021 года по 5 января 2022 года произошло 8 ДТП, в результате которых погибло 11 граждан, в том числе 3 несовершеннолетних.