Владимирская область вошла в проект Правительства РФ по созданию зарядных станций для электромобилей

В России стартует пилотный эксперимент по созданию инфраструктуры для электротранспорта. Перечень регионов и дорог федерального значения, где в первую очередь появятся зарядные станции для электромобилей и электробусов, утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. И Владимирская область вошла в список из 16 территорий и одной автомагистрали.

На первом этапе (в 2022 году) проекты по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта планируется реализовать в Краснодарском крае, Республике Крым и городе Севастополе, в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Сахалинской областях, в Татарстане. Также для проведения пилота выбрана федеральная трасса М-4 «Дон».

На втором этапе (2023 год) зарядные станции для электротранспорта планируется построить во Владимирской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Ростовской, Тульской областях, в Приморском и Ставропольском краях, Чувашской Республике, в Москве и Санкт-Петербурге. Владимирскую область выбрали в том числе из-за строящейся у нас трассы "Москва – Казань".