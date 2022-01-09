В Гусь-Хрустальном районе на пожаре погиб 60-летний мужчина

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8 января в плане ЧП получилось не самым спокойным. Сразу несколько происшествий произошло в регионе за сутки. Не обошлось без погибших.

Так, в Гусь-Хрустальном районе в районе трех часов дня произошел пожар в частном жилом доме на улице Маяковского в городе Курлово. К моменту приезда пожарных дом горел по всей площади. Пожарные потушили пламя, общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. После этого они нашли под завалами тело 60-летнего мужчины.

А в Меленковском районе у деревни Адино машина съехала в кювет. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, водитель не справился с управлением на зимней дороге и съехал в кювет. Пришлось сотрудникам МЧС деблокировать дверь, чтобы вытащить пострадавшего водителя из покореженной машины.