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Происшествия8 января 2022 13:30

Двое гусевчан украли дверь гаража, чтобы продать ее на металлолом

Ущерб хозяину оценили в 25 тысяч рублей
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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В Гусь-Хрустальном двух молодых людей будут судить за кражу металлической двери гаража, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сама кража произошла в августе 2021 года. Ущерб, причиненный владельцу имущества, составил около 25 000 рублей. Очень скоро полицейские обнаружили похищенную дверь в одном из пунктов приема металла, расположенного на территории Гусь-Хрустального. Ну, а позднее удалось узнать и кто эту дверь в металлолом продал. Ими оказались 24- и 27-летний местные жители. Как они рассказали во время допроса, дверь они выломали с помощью арматуры, погрузили её на автомобиль и сдали в пункт приема металла. Вырученные деньги обвиняемые потратили.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.