Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды8 января 2022 12:10

Гороховецкий историко-архитектурный музей занялся реконструкцией исторических костюмов

Их реквизит использовался для театральных постановок и экскурсий
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В 2021 году Гороховецкий историко-архитектурный музей начал вести активную работу над созданием исторически достоверных костюмов и реквизита в традициях прошлых веков для проведения театрализованных программ и экскурсий в музейных экспозициях, сообщают сотрудники музея.

Для создания достоверных костюмов сотрудники музея детально изучали историю одежды жителей Гороховецкого уезда в контексте культуры России XVII – начала ХХ века, подбирали максимально близкие к оригиналам аналоги, подходящие по цвету и фактуре ткани, меха, отделку, фурнитуру. Ряд предметов из фондовых коллекций музея были положены в основу технического задания для пошива одежды, отражающей вкус и моду «гороховецких модниц».