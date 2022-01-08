Гороховецкий историко-архитектурный музей занялся реконструкцией исторических костюмов

В 2021 году Гороховецкий историко-архитектурный музей начал вести активную работу над созданием исторически достоверных костюмов и реквизита в традициях прошлых веков для проведения театрализованных программ и экскурсий в музейных экспозициях, сообщают сотрудники музея.

Для создания достоверных костюмов сотрудники музея детально изучали историю одежды жителей Гороховецкого уезда в контексте культуры России XVII – начала ХХ века, подбирали максимально близкие к оригиналам аналоги, подходящие по цвету и фактуре ткани, меха, отделку, фурнитуру. Ряд предметов из фондовых коллекций музея были положены в основу технического задания для пошива одежды, отражающей вкус и моду «гороховецких модниц».