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Общество8 января 2022 10:17

В Гусь-Хрустальном пять деревень в Рождество остались без света

Причиной отключений электричества стали упавшие на провода деревья
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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7 января в 13.30 стало известно об отключении электричества в деревнях Лазаревка, Крюково, Борисово, Ягодино и Ново-Покровское Гусь-Хрустального района, в которых проживает 51 человек.

Причиной перебоев стали упавшие на провода деревья, сообщают в администрации Владимирской области. К 18.00 7 января энергоснабжение было восстановлено. На утро 8 января отключений не зафиксировано. Напомним, это не первый случай за последнее время когда из-за деревьев обрываются линии передач. Только 7 января в регионе расчищено 4 гектара просек.

Все мероприятия контролируются руководством «Владимирэнерго» и оперативным штабом в круглосуточном режиме. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети – 8-800-220-0-220.