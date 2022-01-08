За сутки из Владимира вывезли более 3 тысяч кубометров снега

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Мэрия Владимира отчиталась о том, как работали городские коммунальные службы в ночь с 7 на 8 января. Город убирали 42 единицы техники муниципального «Центра управления городскими дорогами». По данным пресс-службы горадминистрации, за прошедшие сутки из города в места временного складирования вывезено более 3000 кубометров снега.

В мэрии напоминают, что по вопросам уборки города Владимира можно звонить в «ЦУГД» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00). За уборку дворов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы.

Пожаловаться на качество и оперативность уборки управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 8.30 до 17.00 в рабочие дни и по телефонам 05 и 53-11-48 ежедневно, круглосуточно.