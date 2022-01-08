В Коврове водитель «Лады» сбил ребенка и устроил лобовое столкновение

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло 7 января в 16.50 в районе дома №14 по улице Белинского.

Водитель «Лады Приора» - 34-летний мужчина, проехал под красный сигнал светофора, после чего сбил мальчика 2007 года рождения. После этого легковушка выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с «Тойотой» под управлением водителя 1981 года рождения.

В результате аварии пострадал ребенок — его госпитализировали с травмами, по сообщениям очевидцев, у мальчика сломана нога. Вторым пострадавшим оказался водитель иномарки, однако ему госпитализация не потребовалась — прибывшие на место врачи «скорой помощи» оказали ему помощь на месте.

- Водитель «Лады» от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, - сообщил заместитель начальника отдела регионального УГИБДД подполковник Олег Лапшин.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.