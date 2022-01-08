Во Владимирской области 8 января коронавирус подтвержден у 141 человека

Во Владимирской области 8 января лабораторно подтвержден 141 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. сообщает областное управление Роспотребнадзора.

44 случая во Владимире, 26 - в Муромском, 24 - в Ковровском районах. 13 заболевших в Кольчугинском, по 6 - в Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном, по 5 - в Меленковском и Камешковском районах, 4 - в Александровском, 3 - в Киржачском, 2 - в Суздальском, по 1 - в Собинском и Вязниковском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 82 816 случаев заболевания (19 463 сл. в г. Владимире, 9259 сл. в Гусь-Хрустальном, 9236 сл. о. Муром, 7885 сл. в Ковровском, 4469 сл. в Александровском, 4011 сл. в Петушинском, 3425 сл. в Юрьев-Польском, 3529 сл. в Вязниковском, 3627 сл. в Кольчугинском, 3404 сл. в Суздальском, 2601 сл. в Собинском, 2762 сл. в Киржачском, 2095 сл. в Меленковском, 1874 сл. в Гороховецком, 1773 сл. в Камешковском, 1466 сл. в Селивановском, 1087 сл. в Судогодском, 850 сл. в г. Радужном).