На пожаре в Камешково погибло два человека

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

8 января в 2.10 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в Камешково на улице 1 Мая. Сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия подразделений дом горел по всей площади. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 192 квадратных метра.

В результате пожара сгорел дом с пристроенной баней и хозпостройка. К сожалению, при разборе конструкций дома были обнаружены 2 погибших человека. По предварительной версии причиной трагедии стала неисправность отопительной печи. Как сообщают в ГУ МЧС России по Владимирской области, только за период новогодних праздников во Владимирской области произошло 7 пожаров, предварительной причиной которых послужило неисправное печное отопление или нарушение правил пожарной безопасности при использовании печей. Наиболее частые нарушения в таких случаях - отсутствие предтопочного листа, конструкция печей с видимыми нарушениями, нерегулярное техническое обслуживание печей, хранение личных вещей вблизи огня.

К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 20 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.