Во Владимирской области прокуратура выявила 79 нарушений уборки снега

Прокуратура области продолжает проведение проверок уборки снега и наледи. Так, 5-6 января выявлены нарушения во Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном, Селиванском, Камешковском, Киржачском, Петушинском, Собинском, Меленковском районах (79 нарушений, внесено 34 представления, возбуждено 39 дел об административном правонарушении, объявлено 39 предостережений).

Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой внесено 3 преставления руководителям «Стройград» и «Управляющая организация», «МКД Сервис», а также вынесено 3 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Ковровской городской прокуратурой по фактам выявленных нарушений вынесено 7 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Прокуратурой Владимира вынесено 20 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении.

В Камешковском районе не чистили и не вывозили снег со дворов. В Петушках снежные валы примыкали к пешеходным переходам.

Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой по факту ненадлежащей очистки дорог от снега внесено представление главе администрации поселка Золотково, а также вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Собинской межрайонной прокуратурой внесены представления руководителям МКУ «Благоустройство» г. Лакинска, МКУ «Благоустройство» пос. Ставрово, а также вынесены 2 постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Киржачского района на территории Кипревского сельского поселения.

Устранение нарушений находится на контроле территориальных прокуроров.