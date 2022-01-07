Во Владимирской области 11 тысяч человек посетили рождественские богослужения

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ночь на 7 января в 90 городах и поселках, расположенных на территории региона, проводились 139 мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова.

По данным полиции, в общей сложности в них приняли участие 11 тысяч человек.

В эту ночь в охране общественного порядка были зайдействованы 383 полицейских на 101 авомобиле, 53 дружинника, 11 казаков, а также сотрудники Росгвардии.

Праздничные богослужения состоялись благополучно.