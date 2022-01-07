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Здоровье7 января 2022 12:40

Во Владимирской области от коронавируса за сутки вылечились 523 человека

Столько пациентов было выписано по выздоровлению за минувшие 24 часа
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, по состоянию на 7 января за прошедшие сутки из стационаров и с больничных было выписано 523 человека, переболевших коронавирусной инфекцией. За это же время по области подтверждено пять новых летальных исходов от коронавируса.

Таким образом, с начала эпидемии в регионе скончалось от covid-19 2956 человек, выписано по выздоровлению 73013 граждан.

В настоящее время в стационарах медучреждений региона действуют 1544 койки для больных с коронавирусом, из которых занято 875, свободными остаются 669 койко-мест.