Владимир попал в топ-5 городов с самым высоким качеством жизни

Как сообщает администрация столицы региона, на днях Финансовый университет пр Правительстве России составил список российских городов с самым высоким качеством жизни.

Аналитики университета составляли рейтинг, исследуя мнение горожан о различных аспектах жизни. В частности, было выбрано 12 ключевых направлений, среди которых оказались склонность к переезду в поисках лучшего места для жизни, уровень доходов населения, оценка состояния инфраструктуры, ЖКХ и дорожного хозяйства, качество образования, уровень озабоченности горожан различными проблемами, интерес к культурным ценностям, конфликты с банками и страховыми компаниями по поводу кредитов и другое.

В результате Владимир оказался в пятерке городов с наилучшим качеством жизни вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Грозным и Магнитогорском. После этой пятерки следуют Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар и Махачкала.

В мэрии отметили, что по итогам 2020 года в аналогичном рейтинге Владимир занимал 24 место.