Во Владимирской области за сутки подтвердилось 158 заражений коронавирусом

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых наибольшее число — 51 случай, приходится на Владимир. На втором месте в сводке Ковровский район с 26 новыми заболевшими, на втором Муромский район и округ Муром, где подтвердилось 22 заражения.

В Гусь-Хрустальном подтверждено 15 новых заражений коронавирусной инфекцией, в Кольчугинском районе 11, в Киржачском районе шесть, в Александровском районе пять, в Меленковском и Суздальском районах по три, в Юрьев-Польском, Собинском и Вязниковском районах по два, в Петушинском районе один случай.

Всего на территории региона с начала эпидемии подтверждено 82675 случаев заражения коронавирусом.