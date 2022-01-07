В Юрьев-Польском автолюбителя задержали за повторную пьяную поездку

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 2 января в отделе дознания полиции Юрьев-Польского района возбуждено уголовное дело на 27-летнего местного жителя.

Молодого человека в середине минувшего декабря остановили инспекторы ГИБДД, когда парень ехал на личной «Тойоте». По внешним признакам водитель был пьян, поэтому полицейские предложили пройти ему тест на алкоголь, который показал концентрацию этилового спирта в размере 0,637 миллиграммов на литр, что существенно превышает допустимый уровень.

В ходе проверки обнаружилось, что молодой человек не так давно уже попадался за рулем пьяным, за что был наказан в административном порядке. Так что теперь на него было возбуждено уголовное дело за повторное правонарушение.

Расследование уголовного дела продолжается. Если вина водителя будет доказана, ему может грозить лишение свободы на срок до 2 лет.