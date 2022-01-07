Во Владимирской области рождественские богослужения прошли без происшествий

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в ночь с 6 на 7 января сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов и отделов надзорной деятельности несли дежурство в 140 храмах, действующих на территории региона.

К счастью, никаких происшествий допущено не было — все богослужения на Рождество Христово состоялись благополучно.

Напомним- в обеспечении безопасности рождественских мероприятий приняли участие 155 сотрудников областного главка МЧС. До конца праздников сотрудники чрезвычайного ведомства переведены на усиленный режим работы.