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Общество7 января 2022 5:49

Во Владимирской области рождественские богослужения прошли без происшествий

Никаких ЧП по линии МЧС в ночь на 7 января не произошло
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в ночь с 6 на 7 января сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов и отделов надзорной деятельности несли дежурство в 140 храмах, действующих на территории региона.

К счастью, никаких происшествий допущено не было — все богослужения на Рождество Христово состоялись благополучно.

Напомним- в обеспечении безопасности рождественских мероприятий приняли участие 155 сотрудников областного главка МЧС. До конца праздников сотрудники чрезвычайного ведомства переведены на усиленный режим работы.