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Общество6 января 2022 14:12

В рождественскую ночь во Владимирской области будут дежурить 155 спасателей

В регионе пройдет 140 праздничных мероприятий
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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7 января православные отмечают Рождество Христово. В ночь с 6 на 7 января во Владимирской области состоится 140 праздничных мероприятий. Пожарную безопасность во время проведения торжественных богослужений будут обеспечивать 155 сотрудников Главного управления МЧС России по Владимирской области.

Как сообщили в областном управлении МЧС, предварительно сотрудники органов государственного пожарного надзора обследовали все объекты, где состоятся массовые мероприятия, и провели инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности с ответственными лицами. Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.