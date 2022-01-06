В рождественскую ночь во Владимирской области будут дежурить 155 спасателей

7 января православные отмечают Рождество Христово. В ночь с 6 на 7 января во Владимирской области состоится 140 праздничных мероприятий. Пожарную безопасность во время проведения торжественных богослужений будут обеспечивать 155 сотрудников Главного управления МЧС России по Владимирской области.

Как сообщили в областном управлении МЧС, предварительно сотрудники органов государственного пожарного надзора обследовали все объекты, где состоятся массовые мероприятия, и провели инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности с ответственными лицами. Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.