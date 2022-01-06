Во Владимирской области за 6 дней произошло 50 пожаров

С 31 декабря по 6 января во Владимирской области произошло 50 пожаров, на которых спасено 7, пострадало 3 и погиб 1 человек.

Причины 19 пожаров устанавливаются дознавателями, в остальных случаях предварительные причины уже известны: электрика, неосторожное обращение с огнём и печное отопление. Кроме того, дознаватели МЧС России в качестве предварительной версии возгорания автомобиля в Александрове рассматривают поджог.

Оставленные у трубы дымохода отопительной печи вещи спровоцировали пожар 1 января в деревне Илькино. В результате пожара сгорели внутренняя отделка и имущество бани на общей площади 25 кв. м. Аналогичный пожар произошёл накануне Нового года в деревне Старово. Огнём уничтожено 54 кв. м внутренней отделки и имущества бани.

14 из 50 пожаров спровоцировали неисправные электросети и электрическое оборудование.

В первую половину новогодних каникул в регионе не зафиксировано пожаров из-за нарушения требований безопасности при запуске фейерверков.