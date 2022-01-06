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Общество6 января 2022 12:15

Во Владимирской области похолодает сразу после Рождества

Столбик термометра опустится до -16 градусов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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6 января во Владимирской области выдалось очень теплым. Воздух прогрелся до +1 градуса. Однако синоптики уже предрекают владимирцам похолодание.

Снижаться температура начнет еще 7 января. Где-то после обеда столбик термометра опустится уже до -8 градусов, однако самый холодный день придется на восьмое января. Тогда синоптики обещают нам морозное утро - на 9 часов утра якобы должно прийтись минус 16 градусов.

Собственно говоря, 8 января пока будет самым холодным днем в этом году, так как 9 января уже опять начнет теплеть. Так что терпеть морозы придется не долго.