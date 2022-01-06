Врио губернатора попросили помочь в строительстве ФАПов в Муромском районе

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5 января врио губернатора посетил Муромский район.

Главный врач Муромской горбольницы № 3 Марина Котрова обратилась к главе региона за содействием в строительстве новых ФАПов в сёлах Талызино, Кондраково, Степаньково, Савково и Мишино. Земельные участки уже выделены и оформлены. Также требуется дооснащение структур больницы и в некоторых из них – ремонт.

- Направляйте заявку, постараемся включить вас в соответствующую программу, - предложил Александр Авдеев.

Глава региона побывал также в Молотицкой средней общеобразовательной школе. Учатся в ней 190 ребят из 14 населённых пунктов Муромского района.

«В перспективе учащихся меньше не будет. Между тем, здание рассчитано на 160 детей. Не предусмотрены проектом ни столовая, ни медицинский блок, ни актовый зал, ни библиотека с читальным залом. Всё это располагается в приспособленных помещениях. Необходима пристройка к существующему зданию для расширения площадей», - посетовала директор школы Людмила Чернышова.

Глава региона выразил уверенность, что решение будет найдено – пристройка действительно необходима.