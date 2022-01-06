Во Владимирской области 6 января коронавирус подтвержден у 173 человек

Во Владимирской области 6 января лабораторно подтверждено 173 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

54 случая во Владимире, 23 - в Ковровском, 19 - в Муромском, 14 - в Кольчугинском, 13 - в Гусь-Хрустальном районах,10 заболевших в Александровском, 7 - в Меленковском, 6 - в Селивановском, 5 - в Юрьев-Польском, по 4 - в Собинском, Киржачском, Вязниковском и Камешковском районах, 3 - в Петушинском, 2 - в Суздальском и 1 в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 82 517 случаев заболевания (19 368 сл. в г. Владимире, 9238 сл. в Гусь-Хрустальном, 9188 сл. о. Муром, 7835 сл. в Ковровском, 4460 сл. в Александровском, 4010 сл. в Петушинском, 3417 сл. в Юрьев-Польском, 3526 сл. в Вязниковском, 3603 сл. в Кольчугинском, 3399 сл. в Суздальском, 2598 сл. в Собинском, 2750 сл. в Киржачском, 2087 сл. в Меленковском, 1874 сл. в Гороховецком, 1762 сл. в Камешковском, 1466 сл. в Селивановском, 1087 сл. в Судогодском, 849 сл. в г. Радужном).