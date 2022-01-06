Александр Авдеев исполнил новогодние желания двух владимирских детей

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5 января врио губернатора Александр Авдеев встретился с участниками акции «Ёлка желаний» из Владимира, мечты которых выпало исполнить именно ему.

Необычное желание загадал владимирец Илья. Ему всего пять, но, по словам родителей, мальчик всерьёз увлекается «пожарной» тематикой. В Главном управлении МЧС по региону Илью, его старшего брата Костю, их маму Екатерину и папу Алексея ждала целая команда – Александр Авдеев, начальник ГУ МЧС Алексей Купин, сотрудники ведомства.

Илья смог погрузиться в мир спасателей. Его познакомили с техникой и экипировкой пожарных, рассказали о рабочих буднях и даже дали сбить мяч струёй из брандспойта. Незабываемые впечатления у ребят оставила поездка на большой пожарной машине по городу. Ещё один яркий момент – при помощи виар-очков мальчик виртуально прожил один день с пожарными.

Также Александр Авдеев встретился с семьёй ещё одного участника «Ёлки желаний» из Владимира – 11-летнего Ильи, который мечтал о новых коньках.

- Илья с четырёх лет стоит на коньках. Знаем, что это очень полезно для развития – и не только физического. Уже в эти праздничные дни «обновим» подарок, сходим на каток всей семьёй, - сказала мама Ильи Юлия.