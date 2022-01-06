В Суздальском районе сгорел дом и баня

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

6 января в 00.45 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого доме и бани по адресу: Суздальский район, с. Лемешки, ул. Нижняя д. 83. Н

а момент прибытия подразделений наблюдалось горение бани и дома. Пожарные не дали огню распространится на соседние строения и ликвидировали пожар на площади 184 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались от МЧС 7 единиц техники, 17 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.