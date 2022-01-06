Умер Марк Фурман

Марк Фурман Фото: Ольга МАКАРОВА

5 января в одной из московских клиник после продолжительной болезни скончался Марк Айзикович Фурман - заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, эксперт-криминалист бюро судебно-медицинской экспертизы по Владимирской области, писатель и журналист.

Родился в Кишиневе. В 1964 году окончил Горьковский медицинский институт, работал судебно-медицинским экспертом в г. Шумерля Чувашской АССР.

С 1968 года работал на различных должностях во Владимирском областном бюро судебно-медицинской экспертизы. Более 25 лет заведовал медико-криминалистическим отделением бюро.

Марк Фурман - автор более 80 научных работ по различным вопросам судебной медицины и криминалистики. В 1976 году в соавторстве с Загрядской и Эделевым написал монографию «Судебно-медицинская экспертиза при повреждениях пилами и ножницами», получившую в 1980 г. поощрительную премию Минздрава РСФСР на конкурсе лучших медицинских книг года.

С 1988 года являлся членом Союза журналистов РФ, с 1996 г. — членом Союза российских писателей. Автор 20 книг, вышедших в разные годы в Москве, Владимире, Ярославле, Смоленске, Варшаве. В их числе: «Записки эксперта», «Хроника необычного расследования», «Из записок судебно-медицинского эксперта», «Убийство под микроскопом», «Если будет угодно Богам», «Концерт в криминальной оправе» и другие.

По сюжетам Фурмана и его сценариям во Владимире и Москве снимался 12-серийный телефильм «Эксперты», документальный телефильм «Охота на Слонов», кроме того, Фурман — соавтор сценария «Тайна Ганиной ямы» о расследовании гибели царской семьи