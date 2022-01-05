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Общество5 января 2022 15:05

За 4 января во Владимирской области расчищено 9,9 гектара просек линий электропередачи

Новых аварийных отключений не было
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Для профилактики нештатных ситуаций с электроснабжением во всех районах региона компания «Владимирэнерго» проводит комплекс необходимых мероприятий.

Организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ, производится дополнительная расчистка просек. За минувшие сутки, по состоянию на 09:00 5 декабря, в регионе расчищено 9,9 гектара просек, в том числе в Александровском районе − 0,1 га, в Вязниковском районе − 1,6 га, в Гороховецком районе − 0,1 га, в Гусь-Хрустальном районе – 0,3 га, в Камешковском районе − 0,1 га, в Киржачском районе − 0,1 га, в Ковровском районе – 5,9 га, в Кольчугинском районе − 0,1 га, в Меленковском районе − 0,1 га, в Муромском районе – 0,1 га, в Петушинском районе − 0,1 га, в Селивановском районе − 0,9 га, в Собинском районе – 0,1 га, в Судогодском районе − 0,1 га, в Суздальском районе − 0,1 га, в Юрьев-Польском районе − 0,1 га.

В производственных подразделениях компании также организована круглосуточная работа.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети - 8-800-220-0-220.