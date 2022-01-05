Во Владимирской области от коронавируса вылечились 654 человека

5 января во Владимирской области лабораторно подтверждён 191 новый случай заболевания Covid-19.

В больницах региона действуют 1544 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 57,18 процента из них занято (883), свободна 661 койка.

71971 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 654 человека. За период наблюдения в области отмечено 2945 летальных случаев (+7 за сутки).

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 586282 жителя региона, второй – 562156.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.