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Общество5 января 2022 11:32

Фундамент ковидного госпиталя во Владимире должен быть готов к весне

Врио губернатора проинспектировал ход стройки
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото со страницы в ВКонтакте Александра Авдеева

фото со страницы в ВКонтакте Александра Авдеева

Врио губернатора Александр Авдеев выезжал на место строительства инфекционного госпиталя, который возводят на территории ОКБ.

- Границы будущего четырёхэтажного здания размечены. Уже с 3 января подрядчик вновь приступил к работам. Роют дополнительный котлован. Ожидается пополнение из Беларуси –бригада монолитчиков. Уже заказан бетон. К весне, если позволит погода, должен быть готов фундамент. Темп работ очень напряжённый. Предстоит ежедневно заливать около 200 кубометров бетона. Нужно постоянно следить за тем, чтобы хватало материалов и рабочих рук и чтобы всё делалось качественно и в срок. Госпиталь должен быть введён в эксплуатацию до конца года, - сообщил Александр Авдеев на своей странице в социальных сетях.