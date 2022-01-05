Фундамент ковидного госпиталя во Владимире должен быть готов к весне

фото со страницы в ВКонтакте Александра Авдеева

Врио губернатора Александр Авдеев выезжал на место строительства инфекционного госпиталя, который возводят на территории ОКБ.

- Границы будущего четырёхэтажного здания размечены. Уже с 3 января подрядчик вновь приступил к работам. Роют дополнительный котлован. Ожидается пополнение из Беларуси –бригада монолитчиков. Уже заказан бетон. К весне, если позволит погода, должен быть готов фундамент. Темп работ очень напряжённый. Предстоит ежедневно заливать около 200 кубометров бетона. Нужно постоянно следить за тем, чтобы хватало материалов и рабочих рук и чтобы всё делалось качественно и в срок. Госпиталь должен быть введён в эксплуатацию до конца года, - сообщил Александр Авдеев на своей странице в социальных сетях.