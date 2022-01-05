В галерею Киржача передали полотна на 300 миллионов рублей

Известный предприниматель и меценат Киржача Евгений Федоров получил для будущей галереи искусств коллекцию полотен отечественной и европейской живописи XVII-XIX веков, стоимость которой предварительно оценивается в 300 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

- Владелица завещала уникальную коллекцию оригиналов картин XVII-XIX веков, более 20 работ, для экспонирования в провинциальном музее. Через представителей московской Галереи на Чистых прудах она была передана в создаваемую в Киржаче Галерею искусств им. С.М. Прокудина-Горского. После новогодних каникул все работы будут направлены для изучения во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. Грабаря, цитирует информационное агентство Федорова.

Среди картин есть работы, в том числе Александра Иванова, автора полотна "Явление Христа народу" из коллекции Третьяковской галереи, а также французского мастера первой половины XVII века Эсташа Лесюэра, чьи произведения хранятся в том числе в Эрмитаже и Лувре.

Напомним, что последним открытым музеем в Киржаче стал музей иконописи и реставрации. В музее собрано более 300 спасенных икон. Прямо во время открытия музей пополнился еще 165 металлическими иконами. Старинную коллекцию передал директор «Галереи на Чистых прудах» Валерий Новиков.