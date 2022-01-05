Во Владимирской области 5 января коронавирус диагностирован у 191 человека

Во Владимирской области 5 января лабораторно подтвержден 191 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

58 случаев во Владимире, 30 - в Ковровском, 21 - в Муромском районах. 15 заболевших в Александровском, 11 - в Гусь-Хрустальном, 10 - в Кольчугинском, по 7 - в Юрьев-Польском и Собинском районах, по 6 - в Вязниковском и Суздальском районах, 5 - в Камешковском, по 4 - в Петушинском, Селивановском и Меленковском районах, 3 - в Киржачском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 82 344 случая заболевания (19 314 сл. в г. Владимире, 9225 сл. в Гусь-Хрустальном, 9169 сл. о. Муром, 7812 сл. в Ковровском, 4450 сл. в Александровском, 4007 сл. в Петушинском, 3412 сл. в Юрьев-Польском, 3522 сл. в Вязниковском, 3589 сл. в Кольчугинском, 3397 сл. в Суздальском, 2594 сл. в Собинском, 2746 сл. в Киржачском, 2080 сл. в Меленковском, 1874 сл. в Гороховецком, 1758 сл. в Камешковском, 1460 сл. в Селивановском, 1087 сл. в Судогодском, 848 сл. в г. Радужном).