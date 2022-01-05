Врио губернатора Александр Авдеев показывает своей семье достопримечательности Суздаля и Владимира

фото из социальных сетей Александра Авдеева

3 января врио губернатора Александр Авдеев показал в социальных сетях свою семью - жену и двоих детей. В первую очередь, он показал им Суздаль.

- Пока гуляли, вспомнили с женой, как наш сын Володя лет 9 назад на пару недель ездил в Суздаль на пленэр с художественной школой. Вернулся не только с рисунками, но и с здоровенной деревянной булавой! Купил её на местной ярмарке. Дочка Саша тоже в восторге от Суздаля. Она, в отличие от всех нас, здесь впервые. Попросила какой-нибудь подарок на память. Пойдем выбирать ей кокошник. Нам с женой очень понравилось выступление «Поющих фресок». Послушали их короткий распев в Спасо-Евфимиевом монастыре, решили взять домой диск с записью этого хора, - поделился впечатлениями Александр Авдеев.

А 4 января врио губернатора показал родным центр Владимира. Прошлись по Большой Московской, погуляли по парку Липки, посмотрели новогоднюю ярмарку, послушали экскурсию в Успенском соборе и побывали в музее «Палаты».

- Нам с женой и сыном особенно заинтересовала экспозиция, посвящённая Сунгирской стоянке. А дочка в восторге от урока по письму стилосом. Она аккуратно выписывала им старославянские буквы. В «Палатах» сейчас гостит "Музей ложки". Не ожидали такого количества экспонатов! Все настолько разные, так мастерски сделаны. И, как водится, у каждого – своя история. Приходите, не пожалеете! - пригласил горожан Авдеев.