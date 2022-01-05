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Происшествия5 января 2022 6:01

В Судогодском районе горел склад опилок

Причину пожара сейчас устанавливают
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

5 января в 1.54 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на складе опилок по адресу: Судогодский район, п. Головино, ул. Садовая д. 1.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. На момент прибытия подразделений внутри склада было задымление. Пожарные не дали огню распространиться по всему помещению, и ликвидировали горение на площади 6 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.