В Ковровском районе горел частный дом

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

4 января в 13.50 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Ковровский район, п. Осипово, д. 35. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений кровля дома горела по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.