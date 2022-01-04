Во Владимирской области скончался бывший главный врач городской больницы №4

Во Владимире скончался Михаил Повх, известный врач, на протяжении 14 лет возглавлявшего горбольницу №4 на улице Каманина во Владимире, с 2002-2016 годы, и создавший там сосудистый центр.

Врач, скончавшийся на 62 году жизни, проработал в системе здравоохранения Владимирской области 34 года, начав свой трудовой путь врачом-терапевтом, работал заместителем заведующего отделом здравоохранения в администрации города Владимира. Под его руководством в 2010 году была проведена большая организационная работа по объединению двух крупных больниц областного центра в Городскую больницу № 4 города Владимира. На базе этого учреждения был создан первичный сосудистый центр, оказывающий экстренную кардиологическую и неврологическую помощь населению города Владимира и близлежащих районов.

Прощание с Михаилом Повхом состоится 5 января 2022 года в траурном зале Бюро судебно-медицинской экспертизы (г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 65а), начало прощания в 9:00.