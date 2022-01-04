Во Владимирской области крупной торговой сети грозит штраф за нарушение санитарных требований

Крупной торговой сети во Владимирской области грозит ответственность за невыполнение предписания Россельхознадзора. В декабре прошлого года Россельхознадзор по проверил выполнение ранее выданного предписания компанией, имеющей магазины торговой сети во Владимирской области. В магазины регулярно поступают апельсины, мандарины, лимоны, бананы, виноград, томаты, баклажаны, перец - подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска, она может стать источником распространения многих карантинных объектов по территории РФ. С овощами и фруктами могут быть ввезены средиземноморская плодовая муха, многоядная муха-горбатка, коричнево-мраморный клоп и другие. Они способны нанести вред не только растениям, но и здоровью человека.

Общество, как и ранее, не обследует на предмет карантинных объектов помещения для складирования, временного хранения и реализации продукции. Предприятию в очередной раз выдали предписание об устранении нарушения. В адрес юрлица направлены уведомления о возбуждении административных дел по ст. 10.3 и 19.5 КоАП РФ. Торговой сети грозит штраф.