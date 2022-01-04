Жительница Вязников украла сорок метров кабеля

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в декабре прошлого года она в микрорайоне Нововязники, разбив оконное стекло, проникла в пристройку к частному дому, откуда похитила 40 метров кабеля удлинителя, чтобы впоследствии реализовать его в пункте приема металла. Материальный ущерб 52-летний потерпевший оценил в сумму более 2500 рублей.

Местная жительница, подозреваемая в совершении кражи, была оперативно задержана сотрудниками полиции в тот момент, когда пыталась обжечь провода на костре. Женщина дала признательные показания. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.