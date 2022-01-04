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Общество4 января 2022 12:40

Во Владимирской области за сутки от коронавируса выздоровели более 800 человек

Это почти в четыре раза больше, чем заболели
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Как сообщили в областной администрации, по состоянию на 4 января в медорганизациях региона действуют 1544 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 56,1 процента из них занято (866), свободны 678 коек.

За все время пандемии т71 317 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 803 человека. Также за период наблюдения в области отмечено 2938 летальных случая. Как подчеркивают в департаменте здравоохранения, статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.