В Александрове на пожаре спасли три человека

4 января в 10:14 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по адресу город Александров, улица Гагарина, д. 15.

Как выяснилось после приезда пожарных, из одной из квартир на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома шел сильный запах гари. Из квартиры, где находился очаг пожара, спасли шестидесятилетнюю женщину, которая в отравилась угарным газом и попала в больницу. Из квартиры на четвертом этаже с использованием спасустройств были спасены ещё два человека – мать и ребёнок, которые не могли самостоятельно покинуть задымлённый подъезд. Из других квартир были эвакуированы 10 человек.

Пожар ликвидирован на площади 2 квадратных метра, пострадала внутренняя отделка и имущество квартиры. По предварительной информации дознавателей, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении пострадавшей женщины. Пожарных вовремя вызвали соседи, которые почувствовали запах гари.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: повышение температуры воздуха, запах гари и дым – первые признаки пожара, при возникновении которых следует незамедлительно позвонить в пожарную охрану по номерам 101 и 112.