В Селивановском районе без света из-за упавшего дерева остались четыре деревни

Как сообщили в департаменте ЖХК Владимирской области, что для профилактики нештатных ситуаций с электроснабжением и предупреждения технологических нарушений в работе электрических сетей во всех районах региона проводят внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ, производится дополнительная расчистка просек. За минувшие сутки, по состоянию на 09:00 4 декабря, в регионе расчищено 22 гектара просек, в том числе в Александровском районе 0,1 га, в Вязниковском районе 0,1 га, в Гороховецком районе 0,1 га, в Гусь-Хрустальном районе 3,2 га, в Камешковском районе 0,1 га, в Киржачском районе 0,1 га, в Ковровском районе – 8,2 га, в Кольчугинском районе 0,1 га, в Меленковском районе 0,4 га, в Муромском районе – 0,1 га, в Петушинском районе 0,1 га, в Селивановском районе 7,1 га, в Собинском районе 2 га, в Судогодском районе 0,1 га, в Суздальском районе 0,1 га, в Юрьев-Польском районе 0,1 га.

4 января электричество пропало в деревнях Карелкино, Наговицыно, Захарово, Савково и Глебово, в которых проживает 40 человек. Обрыв линии электропередачи вызван падением дерева, туда направлены аварийно-восстановительные бригады. Плановое время восстановления подачи электроэнергии 12:00 сегодняшнего дня.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети - 8-800-220-0-220.