Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели 215 человек

На территории Владимирской области 4 января 2022 года лабораторно подтверждено 215 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из которых 68 сл. в г. Владимире (4 января было 79), 35 сл. в Ковровском, 27 сл. в Муромском, 16 сл. в Кольчугинском, 15 сл. в Петушинском, 8 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Селивановском, 7 сл. в Камешковском, 7 сл. в Меленковском, 6 сл. в Киржачском, 5 сл. в Суздальском, 4 сл. в Александровском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Собинском, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Гусь-Хрустальном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 82 153 случая заболевания, распределившихся следующим образом: 19256 сл. в г. Владимире, 9214 сл. в Гусь-Хрустальном, 9148 сл. о. Муром, 7782 сл. в Ковровском, 4435 сл. в Александровском, 4003 сл. в Петушинском, 3405 сл. в Юрьев-Польском, 3516 сл. в Вязниковском, 3579 сл. в Кольчугинском, 3391 сл. в Суздальском, 2587 сл. в Собинском, 2743 сл. в Киржачском, 2076 сл. в Меленковском, 1874 сл. в Гороховецком, 1753 сл. в Камешковском, 1456 сл. в Селивановском, 1087 сл. в Судогодском, 848 сл. в г. Радужном.