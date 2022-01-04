Отдохнуть в Суздале на новогодних каникулах дороже, чем в Сочи

Самыми популярными направлениями для бронирования дома на новогодние каникулы стали Крым, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Кисловодск, Нижний Новгород, Шерегеш, Суздаль, Олонец. По статистике портала Tvil.ru, туристы бронируют коттеджи в новогодние праздники от 2 до 5 ночей и тратят на проживание от 2,9 до 9,5 тысячи рублей в сутки на семью из трёх человек. В среднем, отдохнуть в загородном доме в январе можно за 20 тысяч рублей. В проживание, как правило, входят такие услуги, как баня или сауна, кухня, авторские экскурсии от владельцев жилья, хранение горнолыжного инвентаря и другие. При этом отдых в Суздале обойдется дороже каникул в Москве, Санкт-Петербурге или Сочи. В десять популярных направлений для бронирования домов на Новый год входят Ялта — 4291 руб. / 5 ночей, Москва — 4941 руб. / 3 ночи, Санкт-Петербург — 3773 руб. / 4 ночи, Сочи — 2908 руб. / 5 ночей, Казань — 3893 руб. / 3,5 ночи, Кисловодск — 3408 руб. / 4 ночи, Нижний Новгород — 7558 руб. / 2 ночи, Шерегеш — 9536 руб. / 3 ночи, Суздаль — 4670 руб. / 2 ночи, Олонец — 5409 руб. / 3 ночи.