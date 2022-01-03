Во Владимирской области 35 бригад продолжают восстанавливать линии электропередач

Из-за обильного снегопада и потепления в первые дни января в некоторых районах региона вновь произошли отключения электроэнергии. Среди обесточенных оказались населённые пункты Вязниковского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Киржачского, Петушинского, Селивановского, Собинского и Судогодского районов.

По данным энергетиков, основное электроснабжение по линиям 6-10 кВ восстановлено, работы ведутся по индивидуальным заявкам потребителей на сети 0,4 кВ. В области работают 35 владимирских бригад и ещё 12 бригад из соседних регионов. Основные силы энергетиков направлены в те районы, где фиксируются максимальные отключения: Гусь-Хрустальный, Селивановский, Ковровский, Вязниковский и Киржачский.

Как сообщили в областной администрации, после новогодних каникул руководство области вместе с энергетиками рассмотрит все предложения и внесены изменения в ремонтную и инвестиционную программы Владимирского филиала МРСК Центра и Приволжья.