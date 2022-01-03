В Вязниковском районе потушили деревообрабатывающее производство

Сообщение о пожаре в здании деревообрабатывающего производства на улице Шоссейной поступило на пульт ГУ МЧС России по Владимирской области 3 января в 09:34. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

К моменту приезда спасателей наблюдался дым из-под кровли 2-этажного здания. Сотрудниками МЧС было сформировано одно звено газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться по всему зданию, и ликвидировали горение утеплителя кровли на площади 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших на пожаре, который тушили восемнадцать спасателей, нет. Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причину произошедшего.