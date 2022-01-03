Кольчугинский мастер подарил Владимиру кота ученого

В парке «Добросельский» 3 января открыли новый арт-объект «Кот ученый». Скульптуру «Кот ученый», созданную мастером-кузнецом Андреем Фоминым по мотивам сказок Александра Пушкина в рамках проекта «Подари Городу», установили в парке 27 декабря.

Цель нового проекта «Подари городу» - собрать вместе творческих горожан, которые могут предложить интересные идеи — как необычно украсить городские общественные пространства, и благотворителей, готовых поучаствовать в реализации этих планов. Работа кольчугинского мастера Андрея Фомина и его команды — первая, которая была реализована в рамках проекта.

Присоединиться к проекту могут все желающие, написав о своих идеях на страницах «Подари городу» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. И в числе первых откликов — идея создать в «Добросельском» целый «Пушкинский уголок» из персонажей сказок великого русского автора.