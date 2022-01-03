Во Владимирской области за сутки от коронавируса выздоровели 894 человека

Как сообщили в областной администрации, по состоянию на 3 января в медорганизациях региона действуют 1544 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день 58,1 процента из них занято (897), свободны 647 коек.

Всего за время пандн 70514 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 894 человека. За период наблюдения в области отмечено 2933 летальных случая. В облздраве напоминают, что статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований, которые занимают в среднем около двух недель.