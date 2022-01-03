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Общество3 января 2022 8:54

Во Владимире с нового года выросла плата за детские сады

Для большинства родителей один день подорожает на семь рублей
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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С 1 января во Владимире выросла родительская плата за детские сады и школы-интернаты. Так за стандартный 12-часовой день ребенка в детском саду придется платить по 167 рублей в день (было 160 рублей), за присмотр в течение 3-5 часов – по 71 рубль в день (было 67 рублей), за круглосуточное пребывание в садике – по 214 рублей в день (было 205 рублей). Пребывание в дошкольных группах в школах обойдется в 156 рублей в день (было 148 рублей), а за обучение детей в школах-интернатах с 1 по 9 класс нужно платить по 100 рублей в день (было 96 рублей), в 10-11 классах – по 105 рублей в день (было 101 рубль).

Отметим, что в областной столице плату подняли до максимума, установленного губернатором. До этого плату за садик во Владимире поднимали в марте прошлого года.